Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kellereinbrüche - Täter entwenden Alkohol

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Beethovenstraße

05.05.2021, 11.00 Uhr - 06.05.2021, 09.00 Uhr

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwochvormittag 11.00 Uhr und Donnerstagmorgen 09.00 Uhr gewaltsam in vier Kellerparzellen in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße eingebrochen. Nach ersten Feststellungen dürften die Täter durstig gewesen sein, denn es fehlen diverse Flaschen an Alkohol. Was die Unbekannten noch entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Ebenso ungeklärt ist zurzeit, wie die Täter in das Gebäude kommen konnten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat am Ludgerihof unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell