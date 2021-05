Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer gestoppt - 1,96 Promille

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Meinstraße

09.05.2021, 00.00 Uhr

Weil er in starken Schlangenlinien fuhr und dabei sowohl den Radweg, als auch die Straße benutzte, entschloss sich eine Funkstreifenbesatzung der Polizei, am Sonntagnacht einen 31 Jahre alten Radfahrer zu kontrollieren. Der Radfahrer war gegen 00.00 Uhr auf der Meinstraße in Richtung Wendschott unterwegs. Eine Atemalkoholkontrolle vor Ort ergab einen Wert von 1,96 Promille. Daraufhin wurde dem 31-Jahre alten Wolfsburger im Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

