Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Brand einer Filteranlage in einem metallverarbeitenden Betrieb

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, gegen 21.35 Uhr, kam es in der Märschendorferstraße bei einem dortigen metallverarbeitenden Betrieb zu einem Brand. Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine Filteranlage in einer Fertigungshalle in Brand. Mitarbeiter versuchten, den Brand zu löschen. Hierbei wurde ein 29-jähriger Mann aus Dinklage leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die freiwillige Feuerwehr Dinklage rückte mit sieben Einsatzfahrzeugen und ca. 40 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschte den Brand. Durch den Brand wurde die Filteranlage stark beschädigt. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

Neuenkirchen-Vörden- Körperverletzung

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, zwischen 20.15 Uhr, und 20.45 Uhr, kam es in der Bergstraße zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei noch unbekannte Täter gemeinsam auf einen 38-jährigen Mann, der in Neuenkirchen-Vörden wohnhaft ist, eingeschlagen haben. Anschließend sollen die Täter mit einem PKW des Herstellers Opel geflüchtet sein. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) in Verbindung zu setzen.

Damme- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, gegen 14.45 Uhr, wurde ein 40-jähriger PKW-Fahrer, der in Damme wohnhaft ist, in der Borringhauser Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, gegen 14.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen PKW-Fahrer, der in Lohne wohnhaft ist, in der Schürmannstraße. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, gegen 06.30 Uhr, kam es in de Lehmder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 64-jähriger Fahrer befuhr mit einem grauen Sattelzug des Herstellers DAF, Modell XF 480 FT die Lehmder Straße in Richtung B214. Kurz vor der Einmündung zur B214 stieß der Außenspiegel des Sattelzuges mit einem Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW zusammen. Hierbei wurde der Außenspiegel des 64-Jährigen zerstört. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, zwischen 17.40 Uhr und 18.10 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße auf einem Parkplatz eines Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke einen abgestellten grauen VW Touran, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, gegen 23.00 Uhr, kam es in der Bünner Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage befuhr die Bünner Ringstraße in Richtung Buenner Wohld, als er nach links von der Straße abkam und frontal mit dem PKW gegen einen Baum prallte. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Dinklager leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem besteht der Verdacht, dass der Dinklager nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Geschwindigkeitsüberwachung

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, zwischen 15.45 Uhr und 17.15 Uhr, führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitskontrolle in der Straße Grünenmoor durch. Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung stellten die Beamten eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 74 km/h bei erlaubten 50 km/h fest. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde gegen den betroffenen Verkehrsteilnehmer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell