Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mountainbike aus Garage entwendet

Birkenhördt (ots)

Zwei hochwertige Mountainbike der Marke Giant, ein Downhill-Fahrrad in den Farben blau und schwarz und ein zweites schwarz-weißes Fahrrad, wurden am Mittwoch, 22.07.2020, zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr aus der Garage eines Anwesens in der Hauptstraße entwendet. Ein Fahrrad verfügt zusätzlich über einen markant auf der Querstange montierten zusätzlichen Sattel sowie Fußrasten an der Vordergabel. Zeugen die insbesondere in der Hauptstraße im Bereich Ortsausgang Bad Bergzabern in der genannten Zeit oder unmittelbar zuvor, Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Fahrraddiebstahl stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

