Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B 33a - Unfall mit Sachschaden

Offenburg (ots)

Ein Unfall am Montagvormittag auf der B 33a hatte einen Blechschaden von rund 15.000 Euro zur Folge. Der 55 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs war hierbei in Richtung Autobahn unterwegs, als er kurz nach 11 Uhr die Fahrspur wechselte. Ein auf dem linken Fahrstreifen herannahender Golf-Lenker prallte in der Folge in das Heck des Sattelaufliegers. Verletzt wurde niemand.

