Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt unter Drogeneinfluss

Dierdorf (ots)

Eine Verkehrskontrolle in der Brückenstraße in Dierdorf am 27.12.2019, kurz vor Mitternacht, endete für einen 18-jährigen Fahrzeugführer mit einer Blutentnahme und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Den kontrollierenden Beamten fiel zunächst durchdringender Cannabis-Geruch aus dem Fahrzeug auf, ein späterer Drogentest beim Fahrer verlief folgerichtig auch positiv auf THC. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dürfte der Fahranfänger seinen vor zwei Monaten frisch erworbenen Führerschein auch bald wieder los sein.

