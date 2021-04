Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geklautes Paket wieder da

Hemer (ots)

Während die Polizei am Donnerstag eine Anzeige wegen eines geklauten Pakets aufnahm, tauchte die vermisste Sendung plötzlich wieder auf. Am Donnerstag gegen 12.35 Uhr klingelte der Paketbote an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße. Der Empfänger musste sich erst Schuhe anziehen, um dann zur Haustür zu kommen. Der Bote legte das Paket ab und ging zu seinem Wagen. Als der Empfänger unten ankam, war das Paket weg. Lautstark unterhielten sich Paketbote und Kunde über den Blitz-Diebstahl und riefen schließlich die Polizei. Die nahm zehn Minuten später die Anzeige auf. Ein Polizeibeamter machte sich auf den Weg ins Haus und entdeckte im Hausflur das vermisste Paket. Die Polizei geht von einem Diebstahlsversuch aus.

