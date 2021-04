Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeug aus Garage gestohlen

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Leharstraße ein Garagentor geöffnet. Der Täter entwendete eine Bosch-Bohrmaschine, eine Bosch-Winkelschleifer und einen Steckschlüsselsatz der Marke KS-Tools. Die Eigentümer hatten gegen 23 Uhr Geräusche gehört, jedoch keinen Verdacht geschöpft. Erst am nächsten Morgen bemerkten sie das offenstehende Tor und den Diebstahl. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen.

