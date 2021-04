Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beamer aus Unterrichts-Container gestohlen

Auto aufgehebelt/ Beim Einkaufen bestohlen

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag in der Nacht zum Donnerstag Unterrichtscontainer an der Gesamtschule am Nußberg aufgebrochen. Sie erbeuteten drei Beamer. Zwei Geräte der Marke Epson wurden demontiert, das dritte Gerät mitsamt Halterung aus der Decke herausgerissen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Am Grünen Weg wurde am Donnerstag zwischen 15 und 15.10 Uhr die Beifahrerscheibe eines grauen Seat Ibiza aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme nicht klären.

Eine 67-jährige Iserlohnerin wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter Im Wiesengrund bestohlen. Gegen 11.35 Uhr hatte die Frau den Laden betreten und ihre Handtasche mitsamt Geldbörse in den Einkaufskorb gestellt. Um 11.55 Uhr stand sie ohne Geld an der Kasse. Sie konnte sich an keine verdächtige Begegnung zwischen den Regalen erinnern.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die inzwischen fast täglich im Märkischen Kreis zugreifen! Kunden sollten ihre Wertsachen grundsätzlich möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken und Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt oder gar auf der Bankkarte notiert werden! Diebstahlsopfer sollten sofort bei ihrer Bank über die entsprechende Hotline ihre Karten sperren lassen und bei der Polizei eine KUNO-Sperrung veranlassen. Das verhindert auch den Einsatz gestohlener Karten im Lasteinzugsverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell