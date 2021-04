Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus (unverschlossenem) Baufahrzeug

Am Montag, den 12. April 2021, kam es zwischen 07.30 Uhr und 08.45 Uhr in der Händelstraße zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Firmenfahrzeug. Entwendet wurde die Tasche des 31-jährigen Mitarbeiters, in welcher sich neben dessen Mobiltelefon auch Ausweisdokumente, Bargeld und Hausschlüssel befanden. Für den Dieb war augenscheinlich lediglich das Handy des Mitarbeiters von Interesse. Dieses nahm er an sich und entsorgte die Tasche anschließend in einem Gebüsch, wo sie zufällig von einer Spaziergängerin aufgefunden und dem Geschädigten zurückgegeben wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Montag, den 12. April 2021, kam es in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Emsteker Straße zum Diebstahl einer Geldbörse. Bislang unbekannte Täter entwendeten diese aus der Handtasche einer 65-jährigen Frau aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Löningen - Taschendiebstahl in mehreren Fällen

Am Montag, den 12. April 2021, kam es in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Angelbecker Straße zum Diebstahl einer Geldbörse. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus der verschlossenen Jackentasche einer 55-jährigen Frau aus Lastrup deren Geldbörse.

Etwa zur gleichen Zeit entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche einer 61-jährigen Löningerin, welche sich am Montag, den 12. April 2021, gegen 12.30 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofsallee aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Lastrup - Taschendiebstahl

Am Samstag, den 10. April 2021, kam es in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ladestraße zum Diebstahl einer Geldbörse. Bislang unbekannte Täter entwendeten diese aus der Jackentasche eines 76-jährigen Lastrupers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer: (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

Lastrup OT Hamstrup - Holzdiebstahl

In den zurückliegenden Wochen wurden durch bislang unbekannte Täter in einem Waldstück in Hamstrup, zwischen den Straßen Osterfeld und Osterhauk, unberechtigt mehrere große Fichten fachmännisch gefällt und das Holz abtransportiert. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

