Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mercedes Benz auf dem Parkplatz beschädigt

Lübbecke (ots)

Auf dem Parkplatz des Marktkauf in Lübbecke wurde am Dienstagvormittag (04. Mai 2021) ein weißer Mercedes Benz CLS 400 beschädigt.

Die Fahrzeugführerin hatte das Auto auf dem Parkplatz in Lübbecke, Strubbergstraße, abgestellt. Auf dem Nachhauseweg meldete nach ihren Angaben der Bordcomputer, dass es um 10.40 Uhr eine Kollision gegeben habe. Zu Hause bemerkte die Geschädigte dann den Schaden an der Beifahrertür. Vermutlich war die Tür eines neben ihr geparkten Fahrzeuges an die Beifahrerseite ihres Fahrzeuges geschlagen. Grüner Fremdlack wurde an der beschädigten Fahrzeugseite festgestellt.

Da sich der Verursacher des Schadens bisher nicht gemeldet hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell