Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: 19 neue Feuerwehrfrauen und -männer für Bergisch Gladbach

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Bergisch Gladbach (ots)

Am heutigen Sonntag endeten zwei Grundausbildungslehrgänge für ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr Bergisch Gladbach mit der praktischen Abschlussprüfung.

Sechs Wochenenden mit spannender und herausfordernder Ausbildung liegen hinter den Absolventinnen und Absolventen der so genannten "Truppmannausbildung Modul 1 & 2", welche die Grundtätigkeiten, die für den Einsatzdienst erforderlich sind, beinhaltet. Die Themenschwerpunkte liegen in der Brand- und Löschlehre, der Grundausbildung in Erster Hilfe, Fahrzeug- und Gerätekunde sowie Rechtsgrundlagen. Die neun Teilnehmer stammen alle aus der Jugendfeuerwehr und stehen ab dem 18. Lebensjahr den Einsatzabteilungen der ehrenamtlichen Löschzüge zur Verfügung.

Parallel zum Modul 1 & 2 absolvierten zehn Angehörige der Feuerwehr das Modul 3 & 4 der Truppmannausbildung, die in der Regel ein Jahr nach dem Modul 1 & 2 belegt wird. In diesem Lehrgang wird vornehmlich die technische Hilfeleistung erlernt. Auch dieser Lehrgang endet für alle Teilnehmer mit einer Prüfung, die ebenfalls am heutigen Sonntag absolviert werden musste.

Die beiden Lehrgänge standen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Das Hygiene- und Testkonzept der Feuerwehr Bergisch Gladbach musste penibel eingehalten werden, was der Qualität der Ausbildung allerding keinen Abbruch getan hat.

Die Abschlussprüfungen auf dem Schulhof der Integrierten Gesamtschule im Stadtteil Paffrath konnten so in diesem Jahr auch nicht von Zuschauern verfolgt werden. Dennoch ließen es sich Bürgermeister Frank Stein, Feuerschutzdezernent Harald Flügge und Fachbereichsleiter Dirk Cürten nicht nehmen - im nötigen Abstand - die Prüfungen zu verfolgen.

Die Prüfungsergebnisse konnten sich sehen lassen. Alle Prüflinge nahmen stolz ihre Urkunden mit den Glückwünschen und aus den Händen von Frank Stein entgegen. Stein lobte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrfrauen und -männer und wünschte mit dem Dank und Respekt der gesamten Stadtgesellschaft den Teilnehmern viel Erfolg in ihrer weiteren Feuerwehrkarriere.

Die Feuerwehrleitung, vertreten durch Frank Haag, lobte das hohe Ausbildungsniveau und dankte den Ausbildern und den Lehrgangsteilnehmern für die professionelle Durchführung der Lehrgänge trotz der hohen Belastung durch die Pandemie.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell