Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Reifen zerstochen, Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Beide Vorderreifen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. März) an einem schwarzen Peugeot in der Wilhelmstraße in Haßloch zerstochen. Ein Zeuge beobachtete gegen 2:20 Uhr eine dunkelgekleidete Person, die damit in Verbindung stehen könnte. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell