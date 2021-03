Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Rad fahrendem Kind

Wachenheim (ots)

Am 25.03.2021 gegen 18.15 Uhr kam es an der Kreuzung Friedelsheimer Straße - Römerweg in Wachenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Radfahrer und einem Auto. Der Junge befuhr mit seinem Rad den Römerweg und übersah an der Kreuzung den Pkw der bevorrechtigten Fahrerin aus Friedelsheim. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Junge zu Boden stürzte und sich Schürfwunden und Prellungen zuzog. Glücklicherweise trug er seinen Fahrradhelm, wodurch vermutlich schlimmere Verletzungen verhindert werden konnten. Durch die Kollision wurden das Auto, ein VW T-ROC und das Mountainbike beschädigt; die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

