LWSPA M-V: Boden- und Gewässerverunreinigung im LK Ludwigslust-Parchim

Am 04.02.2021 kam es in der OL Harst/Luckwitz im LK Ludwigslust-Parchim durch auslaufende Gülle zu einer Boden- und Gewässerverunreinigung. Beamte des Polizeireviers Hagenow wurden durch einen Zeugen über diesen Sachverhalt informiert und begaben sich vor Ort.

Von einem Grundstück in Luckwitz liefen große Mengen Gülle durch einen Schlauch aus einem Auffangbecken aus.

Der deutsche Grundstückseigentümer gab an, am Vorabend das Ventil an dem Schlauch verschlossen zu haben. Insgesamt sind ca. 100 m3 Gülle ausgelaufen und in den angrenzenden Boden sowie einen Bach eingesickert.

Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin begaben sich gemeinsam mit Verantwortlichen der unteren Wasserbehörde zum Grundstück und ermitteln nun wegen Boden- und Gewässerverunreinigungen.

