Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ Im Gebüsch versteckt, trotzdem gefunden

Coesfeld (ots)

Das Gebüsch war wohl nicht dicht genug. Auf jeden Fall war es für Polizisten am frühen Dienstagmorgen kein Problem, einen 30-jährigen Lüdinghauser zu finden. Der hatte versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 4.30 Uhr wollte der Autofahrer ein Tankstellengelände an der Seppenrader Straße verlassen. Beim Anblick des Streifenwagens parkte er sein Auto und rannte in einen Garten. Dort saß er in einem Gebüsch. Der Grund für sein Verhalten war schnell klar: Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem bestand der Verdacht, dass der Lüdinghauser das Auto unter Drogeneinfluss gefahren hat. Aus diesem Grund musste er mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 30-Jährigen kommt nun ein Verfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell