POL-PDNW: Zeugenaufruf - Airpods und Halsketten gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.03.2021 gegen 17:00 Uhr wurden einem 16-jährigen Jungen am Kohlplatz seine Airpods und drei Halsketten gestohlen. Er wurde von zwei bislang unbekannten Jugendlichen in einer Unterführung eines Gebäudes am Spielplatz angesprochen und nach mitgeführten Gegenständen befragt. Die Jugendlichen entnahmen ihm sodann die kabellosen Ohrhörer sowie insgesamt drei Halsketten und flüchteten Richtung Pulverturmstraße. Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: 1.Person: 16-18 Jahre alt, ca. 170cm, kurze lockige Haare, schwarze Hosen, blaue Schuhe der Marke Nike, schmale Statur 2.Person: 16-18 Jahre alt, schwarze Basecap, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, schwarze Jacke mit einem gelben "A", schmale Statur

Hinweise zum Sachverhalt oder Täter bitte an die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

