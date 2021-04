FW-GL: Erfolgreiches Pilotprojekt "Impf-Drive-In" in Bergisch Gladbach

Feuerwehr Bergisch Gladbach

Erfolgreiches Pilotprojekt "Impf-Drive-In" in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach

Am vergangenen Wochenende 24./25. April 2021 erhielten im Rheinisch-Bergischen Kreis rund 1.100 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -männer eine Erstimpfung gegen das Corona-Virus.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wurde von Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden mit der logistischen Organisation eines "Impf-Drive-In" für die Feuerwehren des Südkreises und der Kreismitte beauftragt. In enger Zusammenarbeit mit den Impfärzten des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde das Pilotprojekt in wenigen Tagen geplant und umgesetzt. Im Ergebnis konnten am vergangenen Sonntag rund 700 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rösrath, Overath, Kürten, Odenthal und Bergisch Gladbach auf einem städtischen Parkplatz an der Bensberger Straße im Stadtteil Heidkamp in zwei eingerichteten Impfstraßen in ihren Privat-PKW geimpft werden.

Die Angehörigen der Feuerwehr erhielten vorab per E-Mail den erforderlichen Anamnesebogen, das Aufklärungsmerkblatt und eine Checkliste für den reibungslosen Ablauf der Impfung. Jeder Feuerwehreinheit wurde eine genaue Uhrzeit zugewiesen. Bei Eintreffen erfolgte eine Begrüßung inklusive einer ersten Vorprüfung der erforderlichen Unterlagen. An der zweiten Station, die u. a. mit zwei Impfärzten des Rheinisch-Bergischen Kreises besetzt war, wurden die Dokumente entgegengenommen und nach dem ärztlichen Anamnesegespräch gestempelt und unterschrieben. In der dritten Station folgten am offenen Fahrzeugfenster die Impfungen durch vier weitere Impfärzte. Im Anschluss stand den geimpften Einsatzkräften ein Nachsorgebereich zur Verfügung. Hier hielten sich eine Rettungswagen-Besatzung sowie ein Notarzt für eventuell auftretende Impfreaktionen bereit.

"Unsere Planung basierte auf der Annahme, dass wir in drei Minuten vier Personen impfen können. Mit zunehmender Dauer spielten sich die Teams immer besser ein und dank der tollen Vorbereitung der zu impfenden Kolleginnen und Kollegen konnten wir bereits ab dem Vormittag teilweise unter zwei Minuten eine Impfung durchführen" so die Projektleiter Christian Fischer und Simon Schwab von der Feuerwehr Bergisch Gladbach unisono.

Frank Haag, der Vizechef der Feuerwehr Bergisch Gladbach zieht ein durchweg positives Resümee zum Pilotprojekt "Wir sind sehr zufrieden mit dem gesamten Ablauf der Impfaktion. Die Zusammenarbeit mit den Impfärzten hat perfekt geklappt. Wir sind uns einig, dass wir in dieser Konstellation bis zu 1.600 Menschen an einem Tag impfen können.".

Dr. Uwe Berk, der ärztliche Leiter des Impfzentrums des Rheinisch-Bergischen Kreises begleitete den Impf-Drive-in vor Ort und zeigte sich sehr zufrieden: "Die Logistik und Motivation der Feuerwehrkräfte hat mich begeistert. Das gemeinsame Konzept ist voll aufgegangen und ich bin dankbar für die hohe Beteiligung der Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Kreis."

Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden resümierte: "Die erfolgreichen Impfaktionen für unsere Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende - insbesondere der Drive-In am Sonntag - beruhigen mich in zweierlei Hinsicht. Zum einen bekommen die Feuerwehrleute dadurch einen viel besseren Eigenschutz, um die Sicherheit für die Bevölkerung weiterhin aufrecht erhalten zu können. Zum anderen haben wir mit dem Testlauf "Drive-In" einen wichtigen Schritt zu einem zukunftsorientierten Verfahren getan, um so etwas bei Bedarf auch für andere Zwecke schnell realisieren zu können. Mein Dank gilt allen, die sich in Planung und Umsetzung sehr engagiert eingesetzt haben!

Mit der Organisation und Durchführung waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach befasst. Für die beteiligten Ärzte und Einsatzkräfte stand neben Verpflegung auch ein Pausenbereich sowie sanitäre Einrichtungen zur Verfügung.

Optimiert werden kann der Ablauf noch durch weitere Digitalisierung. So ist geplant, den gestern geimpften Einsatzkräften vor der zweiten Impfung am 6. Juni 2021 einen personalisierten QR-Code zuzusenden und somit die Registrierung an der Impfstraße zu beschleunigen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell