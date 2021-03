Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Corona-Schnelltest: Stadt schickt mobiles Testzentrum in die Stadtteile

Bergisch Gladbach (ots)

Die Corona-Situation ist nach wie vor ernst und lässt keinen Ausblick auf Entspannung zu. Der Stab für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Stadt Bergisch Gladbach hat deshalb am Dienstag (30. März) entschieden, dass sich auch die Stadt an den Testungen im Stadtgebiet beteiligt. Ab Gründonnerstag soll dazu in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt ein mobiles Testzentrum der Feuerwehr insbesondere die Außenbezirke der Stadt anfahren.

Bürgermeister Frank Stein hatte die städtische Beteiligung angestoßen, nachdem er aus vielen - oft entfernteren - Stadtteilen Bürgeranfragen erhalten hatte, die auf die mangelnde Versorgung ihres Wohnumfeldes mit Teststellen hinwiesen. Die Standorte der durch Privatanbieter betriebenen Teststationen befinden sich hauptsächlich in den Zentren, auch die teilnehmenden Arztpraxen und Apotheken sind im ländlichen Raum dünner gesät. Insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen bedeutet dies oft eine unüberwindliche Hürde.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach hat aus diesem Grunde einen ausgemusterten Rettungstransportwagen als mobile Teststation eingerichtet. Dieses Fahrzeug wird ab Gründonnerstag, dem 1. April in den Außenbezirken der Stadt unterwegs sein und jeden Tag für etwa fünf Stunden einen Halteplatz anfahren, an dem dann die Bürgertests durchgeführt werden.

Jede Bürgerin und jeder Bürger hat Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. "Mit unserer Aktion entlasten wir die vorhandenen Teststationen, ersparen den Bürgerinnen und Bürgern auch lange Wartezeiten und weite Wege", erklärt Bürgermeister Stein die Motivation.

Fünf Stadtteile können durch den Einsatz des mobilen Testzentrums abgedeckt werden. Ein sechster Terminblock deckt die städtischen Obdachlosenunterkünfte ab. Dort können sich während der Standzeit des Testmobils aber auch Bürgerinnen und Bürger aus der Wohnumgebung oder Passanten testen lassen.

Eine Terminvergabe für das mobile Testzentrum ist aktuell noch nicht vorgesehen; hier soll zunächst abgewartet werden, wie sich die Auslastung entwickelt. Wer die Testung mit Terminvergabe vorzieht, findet dazu die Möglichkeit in anderen Teststellen des Stadtgebietes.

Die Standorte des mobilen Testzentrums:

Paffrath:

Integrierte Gesamtschule, Borngasse 86: Samstag 9.00 bis 14.00 Uhr

Schildgen:

Auguste-und-Fritz-Fuchs-Platz (hinter der Herz-Jesu-Kirche, zwischen Altenberger-Dom-Str. und Karl-Giesen-Str.): Mittwoch 9.00 bis 14.00 Uhr

Sand:

Edeka Hetzenegger, Herkenrather Str. 70: Dienstag 9.00 bis 14.00 Uhr Herkenrath, Getränkemarkt Hetzenegger, Straßen 69-71: Montag 9.00 bis 14.00 Uhr

Refrath:

Marktplatz an der Steinbreche: Freitag 9.00 bis 14.00 Uhr

Obdachlosenunterkünfte:

Donnerstag 9.00 bis 14.00 Uhr

Weitere Teststellen im Kreisgebiet sind gelistet auf der Internet-Seite des Rheinisch-Bergischen Kreises: www.rbk-online.de/teststellen.aspx

Das mobile Testzentrum der Stadt im Internet: www.bergischgladbach.de/corona-mobiles-testzentrum.aspx

