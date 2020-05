Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizeieinsatz in 56290 Lütz; Sicherstellung von Waffen und Munition nach möglicher Gefährdungslage

Cochem (ots)

Die Polizei Cochem hat am 13.05.2020 im Zusammenhang mit einer Gefährdungslage im Rahmen eines Polizeieinsatzes eine größere Anzahl Waffen und dazugehörige Munition in einem privaten Haushalt sichergestellt. Ermittlungen im Hinblick auf Verstößen gegen das Waffengesetz dauern zur Zeit noch an.

