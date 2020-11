Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit unzureichender Mund-Nasenbedeckung in Geschäft

BocholtBocholt (ots)

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingehandelt hat sich eine 33-Jährige in einem Verbrauchermarkt am Liebfrauenplatz. Die Bocholterin trug eine grobmaschige Netzmaske, die für ein Zurückhalten von Speichelpartikeln unzureichend ist. Das Geschehen trug sich am Mittwoch, gegen 15.00 Uhr zu.

Kreispolizeibehörde Borken

