Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + In Merkenbacher Gaststätte eingestiegen + Wahlplakate bei Driedorf beschädigt + Breitscheids Ortsschilder besprüht + Fahrrad aus Wetzlarer Keller gestohlen +

Dillenburg (ots)

--

Herborn-Merkenbach: In Gaststätte eingestiegen -

Unbekannte Diebe suchten in der zurückliegenden Nacht die Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus Merkenbach auf. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gastraum und suchten in Schubladen nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber fiel den Diebe ein geringer Eurobetrag in die Hände. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend (16.08.2021) und Dienstagmorgen (17.08.2021) am DGH beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Driedorf: Wahlplakate beschädigt -

An einem Gestell aus Bauzäunen an der Landstraße zwischen Driedorf und Mademühlen vergriffen sich Unbekannte an Wahlplakaten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter am Donnerstag vergangener Woche (12.08.2021), zwischen 21.30 Uhr und 22.15 Uhr drei Plakate der AfD abrissen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Breitscheid: Ortsschilder mit Farbe besprüht -

Anfang Juni dieses Jahres beschmierten Unbekannte Ortsschilder der Gemeinde Breitscheid. Die Dillenburger Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Sprayern machen können. Laut der Gemeindeverwaltung liegt die Tatzeit in der Nacht vom 02.06.2021 auf den 03.06.2021. In dieser Nacht brachten die Täter grüne und rosa Sprühfarbe auf die Ortsschilder in der Erdbacher Straße auf. Den Schaden schätzt die Kommune auf mindestens 3.000 Euro. Wer hat die Täter Anfang Juni beim Sprühen beobachtet? Wem sind die Sprayer bekannt? Haben sich die Unbekannten in den sozialen Medien mit ihrer Tat gebrüstet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Fahrrad aus Keller geklaut -

Aus dem Gemeinschaftsraum eines Mehrfamilienhauses in der Wetzbachstraße ließ ein Dieb ein etwa 650 Euro teures Mountainbike mitgehen. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen dem 11.07.2021 und dem 25.07.2021 Zutritt zum Keller und griff sich das schwarz- und orangefarbene Bike "SUB Cross20" vom Hersteller "Scott". Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell