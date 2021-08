Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Rad am Lahnufer bei Solms-Oberbiel löst Suchaktion aus

Wer kann Angaben zur Herkunft machen

Dillenburg (ots)

Solms-Oberbiel: Am gestrigen Sonntag (15.08.2021) waren Suchmannschaften der Feuerwehr, des DLRG, der Polizei sowie einer Hundestaffel an der Lahn bei Solms im Einsatz. Sie suchten nach einem mutmaßlich in die Lahn gestürzten Radfahrer.

Gegen 11.15 Uhr informierten Kanuten die Rettungsleitstelle in Wetzlar. Sie hatten nahe der Schleuse Altenberg ein Fahrrad am Ufer der Lahn entdeckt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer dort verunglückt und in die Lahn gefallen war, starteten Rettungskräfte und Polizei eine Suchaktion. Feuerwehr, DLRG und Polizei suchten in der Lahn, am Ufer sowie auf den angrenzenden Wiesen. Zudem wurden Mantrailerhunde eingesetzt. Während der Suche musste die Lahn auf eine Länge von rund 800 Meter, von der Fundstelle bis zur Schleuse, für den Bootsverkehr gesperrt werden. Gegen 16.30 Uhr wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.

Die Polizei sucht nach dem Besitzer des Fahrrades und fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft des silberfarbenen Herrenrades vom Hersteller "KTM" machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill