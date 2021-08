Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + In Eibacher Friedhofskapelle eingebrochen + Rote Herkules in Schwalbach gestohlen +

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Eibach: In Friedhofskapelle eingestiegen -

Unbekannte Diebe suchten die Kapelle auf dem Eibacher Friedhof auf. Die Täter schleuderten einen Stein gegen ein Fenster und stiegen ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Beute machten. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 600 Euro. Am Dienstagabend (10.08.2021), gegen 19.30 Uhr wurde der Einbruch entdeckt - wann genau die Einbrecher zuschlugen ist nicht bekannt. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang am Friedhof Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund-Schwalbach: Rote Herkules verschwunden -

Aus einer Scheune in der Straße "An der Lehmkaut" ließen Diebe ein rotes Kleinkraftrad vom Hersteller Herkules mitgehen. An dem Zweirad ist das Versicherungskennzeichen 219-VAS angebracht. Die Täter betraten zwischen Dienstagabend (10.08.2021), gegen 22.00 Uhr und Mittwochmorgen (11.08.2021), 09.00 Uhr das Grundstück und machte sich mit dem Bike aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Kleinkraftrades nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

