Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:41 Uhr betrat ein Mann einen Discounter in der Ludwigstraße in Ludwigshafen. Hier bedrohte er den Kassierer mit einer Schusswaffe und raubte einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Der Täter flüchtete nach der Tat mit einem Fahrrad in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175cm groß, kräftige Statur, weiße OP-Maske, komplett schwarz gekleidet, Jacke mit silbernen Streifen im Schulterbereich, schwarze Kapuze / Mütze.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell