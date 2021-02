Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses (10. - 11.02.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Vermutlich sind die Einbrecher bei ihrer Tat gestört worden. Sie ließen in Taschen und Körben bereits zum Abtransport bereitgelegtes Diebesgut aus den Kellerabteilungen zweier Mietparteien zurück. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell