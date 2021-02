Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald) Kaminbrand führt zu Feuerwehreinsatz (11.02.2021)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es nach einem Kaminbrand am Donnerstagabend an einem Gebäude in der Franz-Schubert-Straße gekommen. Nachdem Bewohner des Hauses zwei Kaminöfen angeheizt hatten, entzündeten sich vorhandene Rußrückstände in dem Hauskamin. Die mit fünf Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften anrückende Feuerwehr unter der Leitung von Andreas Faller brachte den Kaminbrand schnell unter Kontrolle. Zu einem Sachschaden oder auch Personenschaden war es dabei nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell