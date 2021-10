Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruch

Hassel (ots)

Am Dienstag Abend kam es im Zeitraum zwischen 17.30 bis 19.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in Hassel in der Bürgermeister-Precht-Straße. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam über die rückwärtige Terrassentür in das Wohnhaus ein. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten im Gebäude durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel 04251-934640 mit der Polizei Hoya in Verbindung zu setzen.

