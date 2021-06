Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Anhänger bei Unfallflucht beschädigt

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde ein in der Straße Bei der Kappel abgestellter Anhänger durch einen bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Sachschaden am Anhänger wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: 40.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Ein 30-jähriger KIA-Fahrer befuhr am Montag gegen 17:10 Uhr die B14 aus Waiblingen kommend in Richtung Winnenden auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Ausfahrt Schwaikheim bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 56 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Trotz der hohen Schäden blieben die Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt.

Weinstadt: Aufgefahren

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montagabend gegen 18 Uhr an der Einmündung L 1199 / L 1201. Ein 20-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Daimler eines 37-Jährigen auf. Glück im Unglück - es blieb beim Blechschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Welzheim: Unfallflucht

Am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr ereignete sich am Gottlob-Bauknecht-Platz eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen vor einer Bank parkenden Pkw VW, beschädigte diesen und flüchtete anschließend. Er hinterließ etwa 1000 Euro Sachschaden. Wer hierzu Beobachtungen machte, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

