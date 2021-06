Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach-Oeffingen: Auto überschlagen

Ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw VW T-Cross befuhr am Dienstag gegen 4.10 Uhr die Sudentenstraße in Richtung Freibergstraße. Im Bereich der Egerlandstraße kam er nach links ab und prallte auf einen dort stehenden Pkw VW. Dieses Auto wurde noch auf einen Mercedes aufgeschoben. Das Auto des Unfallverursachers überschlug sich nach dem Aufprall und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Der Pkw VW T-Cross wurde abgeschleppt.

Fellbach-Oeffingen: Radfahrer leicht verletzt

Ein 88-jähiriger Pedelec-Fahrer befuhr am Montag gegen 12 Uhr den Radweg in der Sudentenstraße. Wegen eines rückwärtsfahrenden Lkw musste der Radfahrer ausweichen. Er stieß noch mit dem Lkw zusammen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Rad liegt bei ca. 200 Euro.

Fellbach: Nach Unfall weitergefahren

Wie nachträglich bei der Polizei gemeldet wurde, ereignete sich am letzten Mittwoch in der Siemensstraße ein Auffahrunfall. Bei der Einmündung zur Höhenstraße fuhr eine 21-jährige VW-Lenkerin gegen 15.30 Uhr infolge Unachtsamkeit einem Mercedes Vito hinten auf. Der unbekannte Mercedes-Fahrer fuhr nach dem Vorfall weiter, vermutlich auch weil er das Unfallgeschehen nicht bemerkte. Zur Klärung des Unfallgeschehens sollte sich nun der Mercedes-Fahrer mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

