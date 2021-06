Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall nach Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Am Montagabend gegen 19:45 Uhr war ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf der L1050 von Oberrot in Richtung Wielandsweiler unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Anschließend prallte der BMW gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der 24-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des BMW unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Der 24-jährige Mann muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

