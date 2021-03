Polizei Braunschweig

POL-BS: Erneuter Schockanruf in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Südstadt

18.03.2021, 11:40 Uhr bis 15:20 Uhr

Unbekannte erbeuteten durch einen Schockanruf rund 20.000 EUR von einer 92-jährigen Rentnerin.

Am Donnerstag kam es zu einem Schockanruf in der Südstadt. Ein Unbekannter hatte sich zunächst am Telefon als Sohn einer 92-Jährigen ausgegeben. Nachdem er einen Unglücksfall des Sohnes inszeniert hatte rief anschließen eine falsche Polizeibeamtin an. Diese forderte die Rentnerin auf, rund 20.000EUR an eine weitere Person zu übergeben. Mit dem Geld solle dem Sohn geholfen werden, damit dieser nicht in das Gefängnis komme.

Das Geld hob die Seniorin daraufhin von ihrer Bank ab. Auf dem Weg zum vereinbarten Übergabeort wurde sie im Dachsweg von einer männlichen Person abgefangen, der ihr den Umschlag mit dem Bargeld abnahm.

Wenig später rief die Rentnerin ihren echten Sohn an und erkundigte sich nach ihm, hierbei wurde der Betrug aufgedeckt und die Polizei informiert. Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren und protokollierten die Geschehnisse.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickbetruges. Hierzu bitten wir Zeugen, die Hinweise zu dem Geldabholer machen können, sich telefonisch unter 0531 476 2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 150 cm klein

- Ca. 40 Jahre alt

- Brillenträger, rechteckige Brille mit schwarzen Gestell

- Braune Schiebermütze

- Dunkle Augen

- Dunkle Popline-Jacke

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell