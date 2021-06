Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Kunstwerk beschädigt, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Aalen (ots)

Mainhardt: Unfallflucht

Zwischen vergangenem Freitagnachmittag und Montagmorgen gegen 08:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer eine Dachrinne und ein Gebäudeeck in der Hegenhäule. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet nun unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Michelfeld: Unfallflucht auf Parkplatz

Etwa 1000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße. Eine Verkehrsteilnehmerin wollte am Montagabend gegen 17:15 Uhr vom Parkplatz eines Dienstleistungszentrums in die Daimlerstraße einbiegen. Dabei streifte sie eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin die von der Daimlerstraße auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants einfuhr. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin, die nach bisherigen Erkenntnissen mit einem grauen Kleinwagen unterwegs war, von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen, die Hinweise zur bislang unbekannten Unfallverursacherin geben können.

Satteldorf: Kunstwerk beschädigt

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag eine am Feldweg hinter dem Gemeindebauhof aufgestellte Granit-Skulptur aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Dabei entstand Sachschaden an der Skulptur von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Montag kurz nach 16:00 Uhr meldete eine Anruferin vier vermummte Personen im Bereich des Amorbacher Weges, von denen eine scheinbar ein Messer, eine andere eine Eisenstange mit sich führte.

Durch eine Polizeistreife konnte die Gruppe angetroffen werden. Ein 26-Jähriger aus der Gruppe entzog sich der anschließenden Personenkontrolle, indem er davonrannte. Die restlichen drei Personen konnten kontrolliert werden und die Eisenstange konnte sichergestellt werden. Der flüchtige 26-Jährige konnte von einer zweiten Streife im Bereich Trutenbachallee festgestellt werden. Auf mehrmalige Ansprache reagierte der Mann nicht, sondern versuchte erneut zu flüchten. Im Bereich des Klinikums konnte er letztlich gestoppt und zu Boden gebracht werden. Hiergegen wehrte sich der Mann heftig. Als ihn die Beamten mittels Handschließen fixieren wollten, kam ihm eine 22-Jährige, aus der zuvor kontrollierten Gruppe zu Hilfe und schlug auf die Polizisten ein, so dass diese den 26-Jährigen loslassen mussten, um die Angreiferin abzuwehren. Der 26-Jährige konnte erneut flüchten. Die 22-Jährige konnte dagegen zu Boden gebracht und geschlossen werden. Hiergegen leistete sich heftigen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Ein Polizist und eine Polizistin wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Dem 26-Jährigen und der 22-Jährigen drohen nun entsprechende Strafanzeigen.

