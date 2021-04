Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau - Störung der Totenruhe, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Mittwoch (24. März) beschädigte ein Unbekannter ein Grab auf dem Friedhof in Frankenau. Außerdem entwendete er zwei kleine Engelsfiguren. Die Polizei Frankenberg ermittelt nun wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe und bittet um Hinweise.

Angehörige erstatteten Anzeige bei der Polizeistation Frankenberg. Sie waren am Mittwoch (24. März) von etwa 10.00 bis 11.00 Uhr zur Grabpflege auf dem Friedhof. Als sie am Nachmittag gegen 15.1.5 Uhr erneut zum Friedhof kamen, mussten sie mit Entsetzen feststellen, dass das Grab beschädigt war. Eine Kugel aus Ton war zerstört, weitere Gegenstände wurden vom Grab an andere Stellen gebracht. Außerdem fehlten zwei kleine Engelsfiguren.

Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-7203-0, zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

