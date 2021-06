Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - 23-Jährige angegriffen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Noch unbekannt ist die Höhe des Sachschadens, den ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Montagnachmittag verursachte, als er gegen 15.40 Uhr mit einem weißen Kombi beim Wenden in der Jahnstraße gegen eine Garagenwand fuhr. Zeugenaussagen zufolge fuhr das Fahrzeug anschließend mit quietschenden Reifen davon. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Hofen: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Montagmittag zu. Gegen 13.35 Uhr wurde der Mann auf der Verbindungsstraße zwischen Attenhofen und Fürsitz von zwei Personen aufgefunden, als dieser bereits am Boden lag. Zum Unfallhergang konnte der 57-Jährige keine Angaben machen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Westhausen-Lippach: Unfall beim Rangieren

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 81-Jähriger am Montagmittag gegen 12.30 Uhr verursachte. Beim Rangieren mit seinem Sattelzug beschädigte er den hinter ihm stehenden Mercedes Benz einer 61-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich in der Lindorfer Straße ereignete, blieben beide Fahrzeuglenker unverletzt.

Ellwangen: Kradlenker bei Unfall leicht verletzt

Während des Abbiegens in die Kopernikusstraße schaute ein 22 Jahre alter Kradfahrer eigenen Angaben zufolge auf sein Navigationsgerät. Hierbei fuhr er gegen den Randstein und stürzte zu Boden. Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu; an seinem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Tannhausen: Fahrzeug gestreift

Von einer Hofeinfahrt in der Straße Sederndorf fuhr eine 24-Jährige am Montagmittag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Pkw Seat auf die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Stillau ein. Dabei übersah sie den Pkw Opel eines 67-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro entstand.

Lorch: Drei verletzte Fahrzeuginsassen

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend kurz nach 23 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Skoda die Kreisstraße 3272 zwischen Waldhausen und Rattenharz. Eigenen Angaben zufolge musste er unmittelbar vor einer Kurve einem, die Fahrbahn querenden, Reh ausweichen. Hierbei kam der Pkw nach links von der Straße ab, stürzte eine Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Unfallverursacher, als auch seine beiden 19-Jährigen Beifahrer wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug des 20-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: 23-Jährige angegriffen

Bereits am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr befand sich eine 23-Jährige auf dem Nachhauseweg, wobei sich im Bereich des Stadtgartens unterwegs war. Dort wurde sie angeblich von einem Unbekannten seitlich umgestoßen und auf den Boden geworfen. Laut Aussagen der jungen Frau fixierte der Täter sie am Boden liegend, indem er ihre Handgelenke mit seinen Händen auf den Boden drückte. Als der Unbekannte versucht haben soll, sie auf den Mund zu küssen, drehte die 23-Jährige den Kopf zur Seite und fing an zu schreien. Der Mann ließ daraufhin von ihr ab und flüchtete. Kurze Zeit später bemerkte die junge Frau, die unter der Wirkung von Alkohol stand, dass ihr Geldbeutel fehlt; allerdings konnte sie nicht sicher angeben, ob sie diesen bereits zuvor verloren hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

