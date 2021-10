Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

Am Dienstag, den 19.10.21, von 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr, wurde der auf dem Hundemarkt in Stadthagen geparkte schwarze Pkw BMW 1er Serie, an der linken Fahrzeugseite, in Höhe der Fahrertür, beschädigt. Vermutlich stieß der Verursacher mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05721 / 40040, beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell