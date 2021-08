Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Moped-Fahrer verursacht unter Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall

Pasewalk (ots)

Am 05.08.2021 gegen 23:10 Uhr kam es in 17321 Löcknitz in der Pasewalker Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 35-jährige Fahrzeugführer eines Moped Simon befuhr die Pasewalker Straße aus der Stadtmitte kommend in Richtung Pasewalk. Beim Abbiegen auf ein Grundstück verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Pasewalk gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Während der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten des Polizeirevieres Pasewalk Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

