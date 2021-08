Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Ackerschleppers bei Neu Panstorf im Lanndkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots)

Am 05.08.2021 gegen 16:15 Uhr kam es bei Neu Panstorf-Ausbau, auf einem Stoppelacker zu einem Brand. Ursächlich dafür war, ein durch einen technischen Defekt in Brand geratener Ackerschlepper eines in Remplin ansässigen Agrarunternehmens. Der 54-jährige Fahrer bemerkte rechtzeitig, dass der Ackerschlepper unterhalb des Führerhauses anfing zu brennen. Er konnte den Traktor unverletzt verlassen, bevor dieser komplett in Flammen aufging. Der Brand breitete sich auf ca. 5.000 qm des Stoppelackers aus. Es kamen die FFW Teterow und die FFW Malchin mit insgesamt 31 Kameraden zum Einsatz. Durch den benannten Agrarbetrieb wurde zudem umgehend die brennende Ackerfläche durch pflügen unbetroffener Bereiche eingegrenzt, so dass ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte. Der Ackerschlepper brannte samt Anbaugerät komplett aus, so dass ein Schaden von ca. 30.000,- Euro zu verzeichnen ist. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell