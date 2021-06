Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer auf Zebrastreifen angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf dem Herzogswall sind am Montagmittag ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 41-jährige Radfahrer aus Recklinghausen gegen 13 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof unterwegs und wollte an der Reitzensteinstraße über den Zebrastreifen fahren - dabei stieß er mit einem 20-jährigen Autofahrer aus Herten zusammen, der auf dem Wall unterwegs war. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell