POL-E: Essen: Gewiefte Trickbetrüger legen Seniorin rein - Schmuckstücke und Bankkarten gestohlen

45239 E.-Werden: Wiederholt musste die Polizei zu einer betrogenen Seniorin (84) - dieses Mal nach Essen-Werden - fahren, nachdem eine Bande von Trickbetrügern sie mithilfe einer ausgedachten Geschichte zur Übergabe von Wertgegenständen genötigt hatten.

Den für sie folgenschweren Anruf nahm die Dame am Samstagmittag (15. Mai) gegen 11:30 Uhr an.

Zunächst gab sich ein Mann als Mitarbeiter einer Bank aus und gab der Dame gegenüber an, dass Unbekannte versucht hätten, Zugriff auf Ihr Konto zu erlangen. Das Konto wurde daraufhin gesperrt und der Bankmitarbeiter stellte den Anruf direkt an einen Polizisten durch, der weitere Instruktionen mit der Dame besprechen sollte. Der angebliche Polizist stellte den Anruf direkt an einen zuständigen Kollegen weiter, der die Seniorin bat, Wertgegenstände, darunter Schmuck und Kreditkarten, in einer Tüte vor die Eingangstür zu stellen. Ein Ermittler würde die Tüte abholen und bis zum Abschluss der Ermittlungen sicher verwahren. Kontakt zu dem Beamten durfte sie aufgrund der "Schweigepflicht" nicht aufnehmen.

Mit seiner Beute, Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich, flüchtete der Betrüger unerkannt.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Der Mann soll zirka 1,90 Meter groß und zwischen 30-35 Jahre alt sein. Er hatte sehr kurze dunkle Haare (fast Glatze) und trug einen schwarzen Rollkragenpullover und eine schwarze Jacke, vermutlich ein Strickoberteil.

Das Telefonat dauerte, mit einer Unterbrechung, beinahe sechs Stunden.

Die professionellen Trickbetrüger versuchen in den langen Gesprächen durch vorspielen falscher Tatsachen glaubwürdig zu klingeln, um die angerufenen Senioren derart in ihren Bann zu ziehen, dass sie allen Anweisungen Folge leisten. Legen Sie am besten direkt auf! Achten Sie darauf, dass ihr Telefon wirklich auf dem Apparat liegt und informieren Sie dann die Polizei unter 110. (ChWi)

