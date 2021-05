Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sieben Autos aufgebrochen

Preußisch Oldendorf (ots)

Auf der Freifläche eines Autohauses in der Industriestraße in Bad Holzhausen sind am Wochenende insgesamt sieben PKWs aufgebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge suchten die Täter die Örtlichkeit im Zeitraum Samstag, 12 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr auf und zertrümmerten Scheiben an den abgestellten Fahrzeugen, um ins Wageninnere zu gelangen. Bei den PKWs handelt es sich um insgesamt vier Volvos sowie jeweils einen Audi, Alfa Romeo und einen Renault bei denen teilweise Kabel der Lenksäulen herausgerissen wurden.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, der meldet sich bitte unter Telefon (0571) 88660 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell