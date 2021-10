Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

In der Zeit von Montag, 18.10.21, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 19.10.21, 07.30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen weißen Kleinbus Mercedes Sprinter, in Stadthagen, Hüttenstraße 20, am dortigen Fahrbahnrand, gegenüber der Einmündung zur Görlitzer Straße. In dieser Zeit beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren im Einmündungsbereich, den Kleintransporter des Geschädigten an der linken Fahrzeugseite/Fahrertür und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05721/40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

