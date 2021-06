Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Polizei stoppt Raser

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (26. Juni, gegen 1:40 Uhr) stoppten Zivilpolizisten einen 21-Jährigen in einem Seat nach mehreren waghalsigen Fahrmanövern. Um beispielsweise mit einem VW gleichauf zu sein, fuhr der 21-Jährige auf der Augusta- bzw. der Ruhrorter Straße mehrfach in den Gegenverkehr, wo ihm nur mit Glück gerade kein anderes Auto entgegenkam. Während der gesamten Fahrt beschleunigte er mehrfach unverhältnismäßig und ignorierte zunächst auch die Anhaltezeichen der Polizeibeamten. Erst auf ein lautes Hupen hin blieb der 21-Jährige auf der Hochfeldstraße stehen, wo die Polizisten eine Anzeige schrieben und seinen Führerschein beschlagnahmten.

