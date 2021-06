Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Neunjähriger bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Bereits am Freitagmittag (25. Juni, gegen 11:30 Uhr) wurde ein neun Jahre alter Junge bei einem Unfall auf der Obermarxloher Straße verletzt. Er war - verdeckt durch einen haltenden Bus - auf die Fahrbahn gelaufen, wo ihn ein 21-Jähriger mit seinem Seat erfasste. Das Kind schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos und musste per Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell