Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst: Verkehrszeichen beschädigt

(Haa) Vermutlich innerhalb des Wochenendes von Freitag, den 15.10.2021 bis Sonntag, den 17.10.2021, beschädigten bisher unbekannte Täter zwei Verkehrsschilder in der Kobbenser Straße in Lindhorst. Ein Anwohner meldete den Schaden der Polizei Stadthagen. Diese nahm die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf. Die Schadenshöhe an den beiden Verkehrszeichen Nr. 418 "Pfeilwegweiser" wird auf 600EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

