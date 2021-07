Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Messer gedroht - Wahllos hat am Freitagabend ein 22-Jähriger mit einem Messer in der Ulmer Oststadt Passanten gedroht.

Ulm (ots)

Gegen 23:20 Uhr befand sich der junge Mann an der Haltestelle Donauhalle. Dort warf er mit Flaschen um sich und drohte den anwesenden Passanten mit einem Messer. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-Mitte nahm den Mann an Ort und Stelle fest. Das Messer wurde sichergestellt. Der Festgenommene hatte über 2 Promille. Sein Abend endete daraufhin in der Zelle des Polizeireviers.

