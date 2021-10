Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit unbeleuchtetem Fahrzeug

Rinteln OT Deckbergen; Alte Heerstraße (ots)

(mja) Am 23.10.2021 ereignet sich auf der Alten Heerstraße in Rinteln OT Deckbergen ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer will ein vor ihm fahrendes Trecker-Gespann überholen. Während des Überholvorganges habe der Verkehrsteilnehmer im Lichtkegel des Gespanns ein ihm unbeleuchtetes entgegenkommendes Fahrzeug erkannt. Trotz sofort eingeleiteten Bremsmanövers kommt es zum Zusammenstoß. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher sich direkt hinter dem Überholenden befunden hat, fährt ebenfalls auf die Fahrzeuge auf. Hinweis: Achtet in der dunklen Jahreszeit besonders auf die Beleuchtungseinrichtung der Fahrzeuge. Kontrolliert vor jedem Fahrtantritt die Beleuchtungseinrichtungen.

