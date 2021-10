Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Rinteln OT Engern; Berliner Str. (ots)

(mja) Am 23.10.2021 kommt es gegen 15:25 Uhr auf der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher befährt die Berliner Str. in Rtg Rinteln und touchiert dabei einen am Straßenrand wartenden Pkw am linken Außenspiegel. Der Verursacher entfernt sich vom Unfallort. Der Unfallbeteiligte aus dem Geschädigten Fahrzeug saß in seinem Fahrzeug und fuhr dem Verursacher hinterher. Auf dem Parkdeck des Marktkauf Rinteln wird der Verursacher gestellt. Die bereits alarmierte Polizei stellt bei dem Verursacher deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,83 Promille. Bei dem Verursacher wird eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wird beschlagnahmt und die dementsprechenden Anzeigen werden gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell