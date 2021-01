POL-DN: Wechsel beim Bezirksdienst in Titz

Polizei Düren

Wechsel beim Bezirksdienst in Titz

Titz (ots)

Am heutigen Tag hieß der Titzer Bürgermeister Jürgen Frantzen den neuen polizeilichen Ansprechpartner für die Gemeinde Titz offiziell willkommen.

Polizeihauptkommissar Stephan Paulus wird zukünftig in der Gemeinde als Bezirksdienstbeamter erster Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sein. Nach einigen Jahren im Streifendienst der Polizeiwache Jülich war er zuletzt Bezirksbeamter für den Bereich Arnoldsweiler und Grüngürtel (Stadt Düren). Der in Linnich wohnende Familienvater tritt in Titz die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Norbert Tirtey an, der mit Ablauf des Januars in den wohlverdienten Ruhestand versetzt wird. Die Sprechzeiten der Bezirksbeamten und ihre Erreichbarkeiten finden Sie auf der Website der Polizei Düren unter dueren.polizei.nrw/bezirksdienst-juelich

