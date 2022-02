Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer angefahren - Polizei sucht Mann mit weißem VAN

Lippstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (1. Februar 2022) befuhr war ein 49-jähriger Lippstädter gegen 06.45 Uhr gerade dabei bei Grünlicht an der Fußgängerfurt der Overhagener Straße / Erwitter Straße die Erwitter Straße zu queren, als der Fahrer eines weißen VAN (evtl. Bulli) von der Overhagener Straße, ebenfalls bei "Grün", nach links auf die Erwitter Straße abbog und ihn touchierte. Der Lippstädter kam zu Fall und verletzte sich leicht. Kurz darauf hielt der Fahrer des weißen VAN an und sprach in einer ausländischen Sprache gesagt. Anschließend fuhr der Mann mit einem südländischen Aussehen fort. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge konnte noch das Kennzeichenfragment LP-O ablesen. Über den Umstand, dass es sich eventuell bei dem VAN um ein Taxi oder Baustellenbulli gehandelt haben könnte, liegen unterschiedliche Angaben vor. Die Polizei bittet nun den Fahrer des Wagens oder auch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell